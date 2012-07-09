ОБСЕ требует от Украины показать пример и освободить политзаключенных

Как сообщается на официальном сайте ПА ОБСЕ, об этом говорится в Монакской политической декларации организации, одобренной на ежегодной сессии "ОБСЕ: регион перемен" в Монако.

"Парламентарии из Европы, Центральной Азии и Северной Америки сегодня одобрили политическую декларацию, которая рекомендует четкие планы действий для правительств, парламентов и крупнейшей в мире региональной организации по безопасности - ОБСЕ, а также заниматься вопросами прав человека, транспарентности в военной области и глобальном экономическом кризисе", - отмечается в сообщении.

В политической декларации ПА ОБСЕ особе место отведено Украине, которая с 2012 года будет председательствовать в ОБСЕ. "ПА ОБСЕ в Монакской декларации требует освободить всех политических заключенных и выполнения странами установленного в ОБСЕ стандарта в области прав человека", - отмечается на сайте ПА ОБСЕ.

В экономической части декларации ПА ОБСЕ "призывает национальные правительства увеличить объем "зеленых" инвестиций для стимулирования экономического роста и предостерегает от долгосрочных негативных последствий дальнейших мер жесткой экономии".

ПА ОБСЕ призывает также усовершенствовать Венский документ, который регулирует обмен информацией в военной области. В декларации отмечается необходимость усиления доверия и транспарентности в отношениях между государствами за счет снижения пороговых значений, при которых они должны информировать друг друга о своих военных учениях.

Кроме того, ПА ОБСЕ заявила о поддержке ограничительных мер в связи с делом Сергея Магнитского.

В сообщении указывается, что на ежегодной сессии в Монако с 5 по 9 июля ПА ОБСЕ приняла 25 резолюций, в том числе касающихся дипломатического решения вокруг ядерной программы Ирана, а также поиска новых путей сотрудничества с начинающими демократическими институтами в странах арабского мира.