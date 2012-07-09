Путин рассказал американским кандидатам в президенты, как не надо пиариться

Путин напомнил о недавней встрече с президентом США в Лос-Кабосе. "Мы подтвердили заинтересованность, опираясь на достигнутые в последние годы позитивные сдвиги, выстраивать конструктивную, предсказуемую и взаимовыгодную модель сотрудничества с США", - отметил Путин, пишет РИА "Новости".

Он подчеркнул, что "с учетом статуса России и США, как крупнейших ядерных держав, от наших стран, безусловно, зависит решение многих глобальных и региональных проблем".

"В период сложностей в международных делах постоянный и доверительный диалог между нами, безусловно, приобретает дополнительное значение", - добавил он.

Путин обратил внимание на звучащие сейчас в Вашингтоне зачастую жесткие заявления в адрес Москвы.

"Сейчас в США, как всем хорошо известно, горячая пора - пора предвыборной кампании - и велик соблазн заработать дополнительные очки на жестких высказываниях, вспомнить идеологизированные стереотипы и фобии, от которых давно пора бы отказаться. Мы все это видим и не драматизируем. Но все-таки замечаем", - заявил Путин.

"Давно пора отказаться от такой практики решения внутриполитических проблем, когда одновременно ухудшаются международные позиции и международные отношения страдают", - отметил глава государства.

По его словам, Москву беспокоят некоторые последние действия Вашингтона.

"По большому счету замена антисоветской поправки Джексона Вэника на уже антироссийский закон или взятый курс через создание системы ПРО нарушить стратегический баланс не могут нас не тревожить. Мы об этом многократно и в разных форматах говорили", - сказал Путин.