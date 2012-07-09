Перед сожжением флага Партии регионов из него вырезали карту Украины
05:22, 09 июля 2012Политика
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В Черкассах в воскресенье молодежь сожгла флаг Партии регионов в знак протеста против языкового закона.
Сожжение происходило около 20:00 в центре города - на бульваре Шевченко. Флаг подожгли после того, как возле палаточного городка, в котором протестуют против языкового закона, появились 15 палаток с партийной символикой Партии регионов, сообщает Корреспондент.
Прапор Партії регіонів
Около 30 молодых людей принесли с собой флаг и вырезали из него сине-желтую карту Украины, а затем, исполняя украинские народные песни, подожгли флаг.
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Как сообщалось, в Черкассах 6 июля правоохранители снесли палаточный городок протестующих против языкового закона. Активисты на следующий день установили несколько палаток, но не на Соборной площади, как раньше, а на тротуаре.
Однако в воскресенье, 8 июля, на Соборной площади появилось 15 палаток с партийной символикой Партии регионов. Таким образом, сейчас на центральной площади Черкасс стоит палаточный городок протестантов, состоящий из трех палаток. Его окружили 15 палаток Партии регионов.
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