Перед сожжением флага Партии регионов из него вырезали карту Украины

Сожжение происходило около 20:00 в центре города - на бульваре Шевченко. Флаг подожгли после того, как возле палаточного городка, в котором протестуют против языкового закона, появились 15 палаток с партийной символикой Партии регионов, сообщает Корреспондент.

Около 30 молодых людей принесли с собой флаг и вырезали из него сине-желтую карту Украины, а затем, исполняя украинские народные песни, подожгли флаг.

***

Как сообщалось, в Черкассах 6 июля правоохранители снесли палаточный городок протестующих против языкового закона. Активисты на следующий день установили несколько палаток, но не на Соборной площади, как раньше, а на тротуаре.

Однако в воскресенье, 8 июля, на Соборной площади появилось 15 палаток с партийной символикой Партии регионов. Таким образом, сейчас на центральной площади Черкасс стоит палаточный городок протестантов, состоящий из трех палаток. Его окружили 15 палаток Партии регионов.