Азаров: оппозиция отвергает право половины населения говорить на родном языке

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом Н.Азаров сказал во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО.

«О качестве нашей оппозиции вы можете убедиться на примере принятия закона о региональных языках. Это лакмусовая бумажка для нашей оппозиции: она отвергает право половины населения Украины разговаривать на родном языке», - сказал Н.Азаров.

«Спросите у оппозиции, с которой вы встречались: почему они категорически против и заблокировали работу парламента из-за этого? Кто в действительности демократы – мы или они? Мы принимаем абсолютно европейский закон, который дает право всем национальностям общаться на родном языке», - добавил он.

«Мы хотим, чтобы европейские политики обратили на это внимание: найдите хотя бы одну страну Европейского Союза, где ребенку запрещено общение на родном языке во время школьной перемены», - отметил Н.Азаров.