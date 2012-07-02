Ландика призывают забрать заявление из прокуратуры на журналистов LB.ua

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Независимого медиа-профсоюза.

По мнению членов объединения, в свою очередь, прокуратура должна объяснить, почему начала расследование только спустя восемь месяцев после публикации, о которой идет речь в заявлении В.Ландика.

В.Ландик обратился в прокуратуруПечерского района Киева с требованием возбудить уголовное дело по ст.163 (нарушение тайны переписки, совершенное в отношении государственных или общественных деятелей). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. Его возмутила публикация на LB.ua «Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах» от 18 ноября в 2011 г.

Следователь прокуратуры на прошлой неделе обратился в редакцию LB.ua с требованием предоставить сведения о фотографе издания Максе Левине, главном редакторе Олеге Базаре и шеф-редакторе Ксении Василенко (Соне Кошкиной).

Профсоюз обращает внимание прокуратуры и депутата, что Верховная Рада — это публичное место, где депутат должен выполнять свою работу, а не заниматься личными делами. В.Ландик открыто демонстрировал экран своего мобильного телефона журналистам, которые внимательно следят за действиями депутатов с балкона. Он не мог не понимать, что его переписка может быть прочитана, сфотографирована или снята на видео.

НМПУ считает, что фотожурналист честно исполнял свои профессиональные обязанности. Он увидел, как депутат пытается незаконно повлиять на информационное агентство, чтобы защитить своего сына, который жестоко избил девушку. Зафиксировав увиденное на фото, журналист распространил эту информацию, поскольку она представляет общественный интерес.

Юридическое бюро профсоюза готово защищать члена своей организации фотографа LB.ua М.Левина и призывает журналистов - членов профсоюза не оставаться в стороне и активно освещать этот конфликт.