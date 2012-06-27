Ландик-старший требует завести дело на "Левый берег" из-за драки его сына

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на запрос прокуратуры Печерского района Киева, поступивший сегодня в редакцию.

В частности, пишет издание, депутат обратился в прокуратуру Печерского района с требованием возбудить уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны переписки, совершенное в отношении государственных либо общественных деятелей). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

В заявлении В.Ландыка, отмечает издание, фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (творческий псевдоним Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор LB.ua Максим Левин.

LB.ua отмечает, что депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года «Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и «правильных» комментариев на сайтах».

В частности, напоминает издание, 18 ноября 2011 года, в день принятия парламентом закона о выборах, журналист LB.ua сфотографировал, как нардеп В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно участи своего сына, который в тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки. Из содержания переписки понятно: для оптимизации имиджа сына Романа Ландик-старший прибегает к помощи политтехнологов и даже "привлекает" журналистов луганской телекомпании к написанию позитивных комментариев в новостях и текстах, посвященных процессу над Ландиком-младшим.

«После публикации новости «Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и «правильных» комментариев на сайтах» В.Ландик позволил себе агрессивные комментарии в адрес LB.ua, в частности, потребовал, чтобы шеф-редактор издания «обнародовала свои гигиенические прокладки». Но в прокуратуру обратился лишь восемь месяцев спустя», - отмечает LB.ua.

Редакция удивлена сегодняшним визитом сотрудника прокуратуры и не исключает политического подтекста дела.

«К сожалению, его обстоятельства сильно напоминают обстоятельства некоторых громких дел последнего времени. Общеизвестным является факт, что народный депутат В.Ландик в силу известных обстоятельств должен соблюдать лояльность к правоохранительной системе. И тот факт, что он обратился c заявлением спустя почти год, не может не вызывать настороженности», - подчеркивает LB.ua.

В свою очередь, юристы LB.ua, ознакомившись с запросом прокуратуры, не находят в действиях руководителей и журналистов издания неправомерных действий, а тем более состава преступления. В то же время, по их мнению, дело не ограничится предварительной проверкой и высока вероятность возбуждения уголовного дела в ближайшие дни.