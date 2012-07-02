У Путина убеждают, что языковой законопроект - благо для Украины
16:44, 02 июля 2012Политика
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По словам главы Администрации Президента РФ Сергея Иванова, принятие языкового законопроекта пойдет на пользу Украине и ее гражданам.
|Сергей Иванов говорит, что языковое разнообразие - плюс для любой страны
Принятие парламентом Украины законопроекта, который расширяет сферу применения русского языка, пойдет на пользу стране и ее гражданам.
Об этом заявил глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов сегодня журналистам в Киеве, сообщаетРИА «Новости».
"Я считаю, что это (принятие закона) пойдет на пользу самой Украине и ее гражданам, ее людям", - сказал С.Иванов.
По его словам, исторически сложилось так, что значительная часть украинского общества считает русский язык родным. "Любое разнообразие, в том числе и языковое, - это плюс и благо для любого общества, для любой страны", - резюмировал С.Иванов.
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