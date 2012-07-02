У Путина убеждают, что языковой законопроект - благо для Украины

Принятие парламентом Украины законопроекта, который расширяет сферу применения русского языка, пойдет на пользу стране и ее гражданам.

Об этом заявил глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов сегодня журналистам в Киеве, сообщаетРИА «Новости».

"Я считаю, что это (принятие закона) пойдет на пользу самой Украине и ее гражданам, ее людям", - сказал С.Иванов.

По его словам, исторически сложилось так, что значительная часть украинского общества считает русский язык родным. "Любое разнообразие, в том числе и языковое, - это плюс и благо для любого общества, для любой страны", - резюмировал С.Иванов.