Симоненко упрекнул ПР, мол, вспоминают о двуязычии лишь перед выборами

Об этом П.Симоненко заявил в эфире «5 канала».

Он отметил, что проблема реально существует, и ее нужно решать путем проведения референдума. «Но, к сожалению, те, кто сегодня пытается завоевывать голоса избирателей, в данном случае Партия регионов, они используют это лишь перед выборами. Заканчиваются выборы - эту проблему не решают», - отметил лидер КПУ.

В то же время, добавил он, в расколе страны на языковой почве виноватые именно националисты, которые затрагивают этот вопрос с 1991 года. «Дальше им уже помогли представители большого капитала», - сказал П.Симоненко.