Симоненко упрекнул ПР, мол, вспоминают о двуязычии лишь перед выборами
13:18, 01 июля 2012Политика
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Лидер фракции КПУ Петр Симоненко обвиняет Партию регионов в том, что языковой вопрос она затрагивает лишь перед выборами.
|Петр Симоненко покритиковал ПР
Он отметил, что проблема реально существует, и ее нужно решать путем проведения референдума. «Но, к сожалению, те, кто сегодня пытается завоевывать голоса избирателей, в данном случае Партия регионов, они используют это лишь перед выборами. Заканчиваются выборы - эту проблему не решают», - отметил лидер КПУ.
В то же время, добавил он, в расколе страны на языковой почве виноватые именно националисты, которые затрагивают этот вопрос с 1991 года. «Дальше им уже помогли представители большого капитала», - сказал П.Симоненко.
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