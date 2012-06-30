Янукович дал архитекторам фабрики Колесникова по 100 тысяч
Президент отметил архитекторов государственными премиями.
Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 428 от 27 июня 2012 года присудил Государственные премии Украины в отрасли архитектуры.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Государственные премии размером 100 тыс. грн каждая в этом году получили: Виталий Дубина, Петр Крупа, Ирина Голубь, Сергей Фиалковский (за корректировку генерального плана города Львов).
Также премии получат архитекторы Лидия Тимошина, Владимир Фесенко, Николай Фесенко, инженеры-строители Юрий Ромодан, Евгений Солодченко, инженеры Олег Логвинов, Юрий Ребров (за архитектуру производственного корпуса компании «КОНТИ» в городе Донецк).
Наградами отмечены архитекторы Наталия Мержиевская, Юлия Антоненко-Туз, художник-конструктор Ольга Сторожук, инженеры-строители Юрий Борсук, Александр Нотич (за реконструкцию и реставрацию гостиницы «Красная-Бристоль» по ул. Пушкинская, 15, в Одессе).