Власенко: Тимошенко отказалась от судебно-медицинской экспертизы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после встречи с Ю.Тимошенко с представителями американской юридической фирмы Skadden сказал ее защитник Сергей Власенко.

«Насколько мне известно, какие-то люди приходили к Юлии Владимировне. Юлия Владимировна получила документы, связанные с проведением экспертизы. К ней наведывались люди, которые представились экспертами. Насколько мне известно, Юлия Владимировна отказала в проведении исследования», - сказал С.Власенко.

Он также отметил, что лечащий врач Ю.Тимошенко Аннет Райсхауер уже покинула Харьков в начале этой недели.

С.Власенко не смог прогнозировать, когда к Ю.Тимошенко приедет следующий лечащий врач Берлинской клиники «Шарите».

***

Как сообщал УНИАН, 26 июня Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел перенес рассмотрение кассационной жалобы по газовому делу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на 12 июля.

В частности, прокурор Оксана Дрогобыцкая отметила, что 25 июня было принято решение о перенесении судебного заседания по делу ЕЭСУ для проведения судмедэкспертизы состояния здоровья Ю.Тимошенко. По ее словам, «Ю.Тимошенко манипулирует своим состоянием здоровья и не принимает участия в судебных заседаниях». О.Дрогобыцкая добавила, что логично было бы дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Ю.Тимошенко.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил Ю.Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.