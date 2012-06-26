Евродепутат: Решение суда - попытка помешать участию Тимошенко в выборах

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я рассматриваю это решение суда как еще одну попытку помешать участию Ю.Тимошенко в выборах, а также возможности передать дело в Европейский суд по правам человека в Страсбурге”, - сказал евродепутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел снова перенес рассмотрение кассационной жалобы по газовому делу экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

Соответствующее решение было принято коллегией судей и оглашено председательствующим судьей Станиславом Мищенко. Судья сообщил, что заседание по рассмотрению кассационной жалобы состоится 12 июля в 10.00. Он также отметил, что суду необходимо получить результаты судмедэкспертизы о состоянии здоровья Ю.Тимошенко.