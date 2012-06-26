ЕС потратит на страны «Восточного партнерства» 130 миллиардов евро

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня Еврокомиссией.

Еврокомиссия, в частности, утвердила программу интеграции и сотрудничества “Восточного партнерства”, которая должна способствовать ускорению политической ассоциации и экономической интеграции стран - участниц “Восточного партнерства” с ЕС.

Предусматривается, что конкретное разделение средств между шестью странами-участницами будет определяться по принципу “больше за большее”, и будет зависеть от прогресса в сфере углубления демократии.

Поддержка тех или иных инициатив в рамках программы будет определяться также с учетом потребностей стран - участниц “Восточного партнерства”.

“Все восточные соседние страны-партнеры могут пользоваться программой. Однако лишь страны, у которых наблюдается прогресс в реформах для демократии, уважении прав человека и верховенства права, получат доступ к новой программе”, - сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии. .

Средства на реализацию программы будут выделены из Инструмента Европейского соседства и партнерства.