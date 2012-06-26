Ющенко согласен быть восемьдесят восьмым в списке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что как только патриотические демократические силы начнут говорить с избирателем, их поддержка стремительно возрастет.

«Мы наберем не только 5%, но и больше», - сказал он, проанонсировав объединение правых сил.

Он рассказал, что в течение последних месяцев он занимался переговорами с демократическими силами – как с партиями, так и ее общественными организациями, относительно объединения усилий не только во время выборов, но и в будущем.

«В течение последних месяцев я занимался переговорами с демократическими силами, в которых в основе лежит национальная политика, о консолидации усилий для формирования политического и избирательного проекта», - сказал лидер «Нашей Украины».

Он отметил, что впервые в истории Украины может так случиться, что в следующем парламенте не будет национальной демократической партии.

«Впервые может сложится ситуация за 20 лет, когда патриотическая сила не будет в парламенте, мне от этого грустно. Я убежден, что ситуацию нужно менять. Нам нужно по-серьезному говорить с обществом. Нам нужно говорить о том, что если мы не изменим эту ситуацию, то Украина попадет в очень сложный выбор своего будущего», - сказал В.Ющенко.

Он подчеркнул, что именно поэтому основной его целью была солидаризация патриотических сил.

Кроме того, он подчеркнул, что лично не претендует на первое место в списке будущего избирательного проекта правых сил.

«Я заявил своим партнерам. Я не претендую на первое место в списке, на второе, на третье, на сто первое – не претендую. Я тот зал под куполом (Верховная Рада) хорошо знаю, и подчеркиваю – все усилия, которые у меня есть, я направлю на формирование здоровой патриотической силы в стране», - сказал В.Ющенко, отметив, что он согласится на любое место, которое определят для него партнеры.

«Если они считают, что мое скромное имя может стоять 88-м в списке, для того чтобы правые победили, я буду 88-м», - сказал В.Ющенко.

Он сообщил, что под декларацией об объединении, кроме политических партий, подписался ряд общественных организаций, среди которых «Просвита», «Мемориал», Ассоциация правоведов, Союз мастеров и др.