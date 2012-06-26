Партию Ющенко могут покинуть еще двое политиков

Бывший Президент, лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко не исключает выхода из его партии еще нескольких политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

В частности, отвечая на вопрос, отвечают ли действительности слухи о выходе из «Нашей Украины» ряда политиков, в том числе Владимира Огрызко и Виктора Матчука, В.Ющенко сказал, что не исключает этого.

«У нас демократическая партия», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 мая экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко сложил с себя полномочия председателя политического совета партии "Наша Украина" и остановил свое членство в партии.

В СМИ сообщалось, что В.Наливайченко может вступить в Объединенную оппозицию на условиях «индивидуального членства».

При этом в Объединенной оппозиции отмечали, что, вероятнее всего, процесс оттока кадров из «Нашей Украины» не завершен.

«Я знаю, что в «Нашей Украине» есть достаточное количество людей, которые не разделяют мнения, что эти выборы должны быть выборами подыгрывания Януковичу», - заявлял, в частности, народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей Соболев.