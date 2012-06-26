Азаров «насчитал» в Украине 20 миллионов русских

Премьер-министр Николай Азаров считает, что в Украине проживает 20 млн русских и стране необходимо 50 лет для превращения в стабильное европейское государство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью Владимиру Познеру в его программе «Познер» на российском Первом канале.

«В Украине проживает более 20 млн русских. Как они себя чувствуют? Наверно, так же, как и я. Я русский человек, 28 лет живу в Украине. Конечно, я уже себя чувствую украинцем, то есть, гражданином Украины», - сказал Н.Азаров.

По его словам, в Советском Союзе «каша варилась», люди мигрировали в рамках страны и никто не думал, где он родился, и кто он по национальности.

«Мы были гражданами одной страны, и было совсем не просто осознать, что ты живешь совсем в другой стране», - сказал премьер.

Н.Азаров подчеркнул, что Россия остается его Родиной. При этом он сообщил, что когда переехал в Донецк из России, не думал, что когда-то не будет Советского Союза. «Мне это и в голову не могло прийти», - сказал Н.Азаров.

При этом он считает, что никто не обижается, «если говорить «на» или «в» Украине».

На вопрос, продолжает ли он считать, что Украине понадобится полвека, чтобы стать стабильным европейским государством, Н.Азаров ответил: «А вы думаете по-другому? Конечно, это длительный процесс. Я знаю историю, процесс преодоления отсталости, не технической, которую можно быстро преодолеть, но процесс трансформации мышления, традиций, обычаев, законодательной базы и много-много другого, из чего состоит европейское общество. Это процесс очень длительный и реактивный».

По мнению Н.Азарова, «общество сопротивляется преобразованиям и хочет остаться таким, как сейчас, как привыкло, а поменять что-то очень сложно, и реформы в Украине идут с громадным сопротивлением».