Кличко про админресурс, запугивание и билет на войну

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», по словам В.Кличко, сегодня административный ресурс уже мобилизован для ведения избирательной кампании в интересах партии власти.

«В большинстве регионов Украины руководителями областных организаций Партии регионов являются главы ОГА, что противоречит Закону «О местных государственных администрациях». Сегодня эти люди фактически возглавили избирательную кампанию власти и используют админресурс, местный бюджет для рекламы власти. Мы видим как бесстыже партия власти прибегает к политической коррупции, планируя использовать руководителей областной исполнительной власти в собственной парламентской кампании. Вместо того, чтобы заниматься местными вопросами, руководители ОГА и ГГА сегодня разрабатывают планы «правильных» для власти выборов», – заявляет В.Кличко. «К сожалению, пример противозаконных действий местным представителям власти дают их партийные коллеги в парламенте, которые нагло и демонстративно отказываются исполнять прямое требование Конституции Украины относительно персонального голосования», – отметил политик.

В.Кличко подчеркнул также, что представители оппозиции, в том числе партийцы «УДАРа», ощущают давление и запугивание со стороны власти.

«Наших активистов преследуют, угрожают лишить бизнеса, «убеждают» не устраивать протестные акции и митинги. Почему? Потому что мы являемся реальными конкурентами для действующей власти, которая делает все возможное, чтобы устранить «УДАР» из политической борьбы», – сказал В.Кличко. В качестве примера он привел ситуацию, которая произошла в Никополе Днепропетровской области, где активиста «УДАРа» вывезли в лесополосу, облили краской и угрожали физической расправой. Впоследствии выяснилось, что среди обидчиков были представители партии власти, сказал лидер «УДАРа».

По его словам, «изменить эту ситуацию можно лишь путем устранения коррупционной и непрофессиональной власти и изменив саму систему, которая позволяет чиновникам творить беззаконие в стране». Он отметил, что именно для этого «УДАР» идет на парламентские выборы и заметил, что в следующей ВР партия готова к работе как в составе демократического большинства, так и оппозиционного меньшинства.

Политик также опроверг слухи о том, что в «УДАРе» могут появиться люди с сомнительным политическим прошлым.

«Действительно, растет рейтинг нашей партии, и многие люди ищут возможности стать членами нашей команды. Однако мы принципиально подходим к этому вопросу, тщательно подбираем команду. Мы никогда не продавали и не будем продавать никаких мест. Люди, которые получают партийный билет «УДАРа», должны осознать, что получают билет на войну. Против коррупции, беззакония и произвола власти», - сказал В.Кличко.