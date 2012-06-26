Уволенные райкомовцы Яценюка сразу перешли к Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель областной организации «Фронт Змін» Роман Заставный.

«Мы не просто уволили этих руководителей, они выведены из числа членов нашей партии. Эту работу будем продолжать и дальше, ведь очистка должна произойти до начала избирательного процесса», – сказал Р.Заставный.

По его словам были уволены председатели Чертковской и Залещицкой районных организаций партии «Фронт Змін».

«Интересно, что эти руководители сразу оказались в рядах якобы оппозиционной партии (УДАР – УНИАН). Это свидетельствует, что мы поступили правильно», - сказал Р.Заставный.

***

Как сообщал УНИАН, в мае после назначения на должность председателя областной организации партии «Фронт Змін» Р.Заставный заявил о намерении очистить партийные ряды от депутатов районных и местных советов Тернопольской области, которые, несмотря на членство в «Фронті Змін», голосуют совместно с провластными силами.

Он отмечал, что аналогичную очистку после образования Объединенной оппозиции должны провести и члены ВО «Батьківщина».

В то же время, на сегодняшней пресс-конференции председатель областной организации ВО «Батьківщина» Василий Деревляный заявил, что в его партии на местном уровне нет необходимости очищать свои ряды, поскольку все депутаты добросовестно придерживаются принципов борьбы с действующей властью.