Депутаты не сдают портов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, закон о морских портах Верховная Рада приняла 17 мая, а Президент подписал его 8 июня.

Законодательным актом определяются правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах.

Ст. 25 закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, которые принадлежат государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентных принципах. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.

По поводу положений ст. 25 закона в сессионном зале парламента продолжалась дискуссия, некоторые депутаты отмечали, что этой статьей, по сути, подменяются законы, которые касаются приватизации.