Эксперт: Тимошенко оправдают и отпустят на лечение

Такое мнение высказал Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, сообщает Главред.

«Тимошенко готовят на выезд на лечение. Я думаю, по газовому делу ее завтра оправдают. Сейчас они прекрасно понимают, что это дело надо отдать, а по другим делам держать на крючке», – заявил эксперт.

Карасев считает, что Виктор Янукович имеет четкую стратегию поведения с Тимошенко, реализацией которой была серия интервью для европейских СМИ, где президент говорил о причастности Тимошенко к убийству Щербаня.

«Почему вдруг появилась серия интервью? Янукович раздает интервью крупным европейским изданиям и практически везде говорит, что Тимошенко замешана в деле Щербаня. Но это же не импульс! Это продуманная реакция для того, чтобы оправдать по газовому делу и продолжать копать по другим старым делам. Если нужно, будут отпускать ее на лечение в ту же Германию, но оставят на крючке» - сказал Карасев.