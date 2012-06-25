Тюремщики говорят, что еврозащитникам Тимошенко понравилась ее тюрьма

В частности, относительно создания надлежащих современных условий отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины.

Сопровождал делегацию начальник Управления ГПтС Украины в Харьковской области, а “визитеры получили общую информацию от начальника учреждения об особенностях деятельности учреждения на современном этапе”.

Также в сообщении отмечается, что “А.Квасневский и П.Кокс ознакомились с производственными объектами, православным храмом для осужденных женщин, помещениями общеобразовательной школы и профессионально-учебного центра, комнатой психоэмоциональной разгрузки осужденных, жилыми помещениями для осужденных женщин и непосредственно с условиями содержания в учреждении осужденной Юлии Тимошенко”.