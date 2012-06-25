Януковичу предлагают стеклянную клетку с фикусами забрать в Межигорье

Об этом говорится в заявлении партии «Батьківщина», текст которого передан агентству УНИАН.

«Расставленные в стеклянной клетке фикусы и развешенные лубочные картинки не могут подменить собой правосудия. Поставьте туда хоть аквариумы и мягкие кресла – ваша диктаторская сущность от этого не изменится», - говорится в заявлении.

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В партии напомнили, что лидер Объединенной оппозиции Ю.Тимошенко не требует для себя каких-то специфических условий. «Тимошенко настаивает лишь на одном: обеспечьте справедливый суд, который бы придерживался законов. А всю эту бутафорию, которую вы установили в зале суда специально для европейских гостей и которая в действительности вызвала у них только смех, – заберите себе в Межигорье», - отметили в “Батьківщині”.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил для Ю.Тимошенко судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, может ли экс-премьер принимать участие в судебных заседаниях.

Следующее заседание по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины» суд назначил на 10 июля.

Сама Ю.Тимошенко на сегодняшнем судебном заседании отсутствовала. Она написала заявление, что по состоянию здоровья не может находиться в суде.