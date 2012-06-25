Президент ПАСЕ: в Украине не происходят важные реформы
13:13, 25 июня 2012Политика
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Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жан-Клод Миньон хочет посетить Украину до выборов в Верховную Раду.
Жан Клод Миньон смотрит на Украину
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.
“В начале июля у меня будет встреча с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и я предложу ему вместе посетить Украину”, - сказал Ж.-К.Миньон.
Он отметил, что это должно засвидетельствовать то большое внимание, которое уделяют европейские институты предстоящим парламентским выборам в Украине и их должному проведению.
“Сейчас я ожидаю ответа от президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ”, - сказал президент ПАСЕ.
Как сообщал УНИАН, парламентские выборы должны состояться в Украине 28 октября.
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