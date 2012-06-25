Президент ПАСЕ: в Украине не происходят важные реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

“В начале июля у меня будет встреча с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и я предложу ему вместе посетить Украину”, - сказал Ж.-К.Миньон.

Он отметил, что это должно засвидетельствовать то большое внимание, которое уделяют европейские институты предстоящим парламентским выборам в Украине и их должному проведению.

“Сейчас я ожидаю ответа от президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ”, - сказал президент ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы должны состояться в Украине 28 октября.