Суд в Харькове начался без Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Константин Садовский объявил начало судебного заседания.

В зале судебных заседаний присутствуют несколько представителей Европарламента, в том числе Пэт Кокс и Александр Квасневский.

Ю.Тимошенко в суд из-за болезни не доставили.

Как сообщал УНИАН, государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко 19 апреля во время предварительного рассмотрения дела заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация расхищения бюджетных средств и покушение на расхищение средств из госбюджета на сумму 25 млн. грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн. грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов для расчетов в дорогих гостиницах и ресторанах, не уплатив налогов с этой суммы.