Тимошенко обвиняют в ущербе государству в 30 миллионов

Сегодня Киевский районный суд Харькова продолжит слушание дела по обвинению бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко в уклонении от уплаты налогов.

Как утверждает следствие, возглавляемая экс-премьером компания "Единые энергетические системы Украины" нанесла государству ущерб в размере свыше 30 млн грн, а лично Юлия Тимошенко не уплатила более 681 тыс. грн налогов, сообщает Коммерсант-Украина.

Копия обвинительного заключения по уголовному делу N2310 в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, состоит из 117 страниц.

Большую часть обвинительного заключения составляют данные, собранные следователями еще 11 лет назад, когда впервые было возбуждено дело об уклонении Юлией Тимошенко от уплаты налогов. Расследование велось с января 2001 года по январь 2005 года, когда дело было закрыто. Срок давности истек еще в 2009 году, однако в Генпрокуратуре и СБУ нашли возможность снова начать расследование, сославшись на то, что срок давности был прерван в связи с совершением Юлией Тимошенко другого преступления. Этим преступлением считается злоупотребление служебным положением при подписании в 2009 году газовых контрактов, за что госпожа Тимошенко была осуждена на семь лет лишения.

Сейчас Тимошенко обвиняется в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса, карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет); организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК, карается штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумом доходов с конфискацией имущества); организации служебной подделки, приведшей к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 366 УК, карается лишением свободы на срок до пяти лет).

Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра, а также экс-заместитель генерального директора Евгений Шаго и бывший главный бухгалтер ЕЭСУ, позже — бухгалтер отдела внешнеэкономических расчетов Лидия Сокольченко.

Анализ обвинительного заключения подтверждает заявление защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко, который ранее сообщал, что прямых доказательств причастности госпожи Тимошенко к махинациям с налоговыми декларациями ЕЭСУ нет. В документе указано, что действия, которые касались реализации "преступного плана", выполнялись указанными лицами "во исполнение устных распоряжений Тимошенко Ю. В.".