Сегодня очередной суд над Тимошенко

Киевский районный суд Харькова сегодня, 25 июня, проведет заседание по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в 1995-1997 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко 19 апреля во время предыдущего рассмотрения дела заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктам: организация разворовывания бюджетных средств и покушение на разворовывание средств из госбюджета на сумму 25 млн грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не оплатив налогов из этой суммы.

Руководство Качановской колонии в Харькове, в которой отбывает наказание экс-премьер, 19 июня получило на имя Ю.Тимошенко повестку в суд на слушание по делу ЕЭСУ на 25 июня. Министерство здравоохранения Украины рекомендовало создать комфортные условия для пребывания Ю.Тимошенко в помещении суда в связи с состоянием ее здоровья.

В то же время 24 июня Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что не будет доставлять Ю.Тимошенко на заседание суда 25 июня.

Как отмечается в сообщении, Ю.Тимошенко написала заявление об отказе от участия в судебном процессе, ссылаясь при этом на заключение немецкого профессора Карла Макса Айнхойпля.

«В заключении немецкие медики советуют отказаться от транспортировки Ю.Тимошенко с целью не навредить успешному процессу лечения. Они также отмечают, что в последующие недели способность Ю.Тимошенко переносить нагрузку значительно улучшится», - информировали в ГПтСУ.