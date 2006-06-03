В.Брюховецкий, С.Вакарчук, О.Забужко, В.Кличко, Р.Лыжичко, О.Скрипка и другие встречаются с вице-премьером В.Кириленко
23:15, 03 июня 2006Политика
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13-45 - В Кабинете Министров Украины при участии вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко состоится обсуждение вопросов взаимодействия власти и общественности по развитию украинского языка. Во встрече примут участие: Вячеслав Брюховецкий, Святослав Вакарчук, Оксана Забужко, Виталий Кличко, Руслана Лыжичко, Олег Скрипка и другие (ул. Грушевского, 12/2, к. 632, вход через 6 подъезд).
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