Соболев в ВР «припер к стенке» Лавриновича

Министр юстиции Украины Александр Лавринович заявляет о заключении договора с американской юридической компанией Skadden относительно рассмотрения дела «Тимошенко против Украины» в Европейском суде на сумму меньше чем 100 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы представителей оппозиции.

В частности, народный депутат Украины Сергей Соболев обратился к А.Лавриновичу с вопросом, чтобы тот озвучил сумму, на которую заключен договор, отметив, что довольно сомнительно, чтобы американская юридическая компания Skadden работала в Украине за 12 тыс. дол.

«Да им только билеты дороже обойдутся», - сказал С.Соболев.

В ответ А.Лавринович подтвердил: «Министерство юстиции Украины в строгом соответствии с законодательством Украины заключило соглашение со всемирно известной американской компанией на сумму меньше 100 тыс. грн.»

«Договор подписан обеими сторонами и его выполняют обе стороны. И мы получили соответствующий отчет этой компании, который будет использован Министерством юстиции при подготовке позиции Кабинета министров Украины при рассмотрении соответствующего дела в Европейском суде по правам человека», - отметил он.

А.Лавринович сказал, что в соответствии с действующим законодательством «проведение тендеров предусматривается как и для других закупок, начиная с определенной суммы».

Он также подчеркнул, что данный договор заключен без тендера, поскольку «та сумма, на которую заключен договор с американской компанией Skadden, меньше этой суммы и она не предусматривает проведения обязательного тендера».

Как сообщал УНИАН, В.Янукович в интервью немецкому журналу SUPERillu заявил, что в мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко.

"Во всем мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Юлия Тимошенко. Но сейчас важно прояснить это дело с юридической точки зрения", - заявил Президент, добавив, что украинская сторона запрашивает для этого экспертную оценку американской компании Skadden.