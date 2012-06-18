Тимошенко думает, что завтра украинцам подарят праздник

«Я знаю, что наши 19 июня будут играть самоотверженно, сильно, и подарят всем нам настоящий праздник футбола», - сказала она, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

Что касается последнего матча украинской сборной по футболу, то Ю.Тимошенко отметила, что команда играла профессионально и динамически, но история состоит не только из триумфа.

«Сейчас им, как никогда, нужна наша поддержка, потому что не только они, но и мы им передаем свою энергию. И сейчас им нужна наша позитивная энергия: энергия веры, надежд и победы», - подчеркнула Ю.Тимошенко и призвала украинцев верить и болеть за нашу команду, они достойно представляют Украину.

Как сообщалось, матч между Украиной и Англией состоится 19 июня в Донецке. Для выхода в четвертьфинал Евро-2012 украинской команде в этой игре нужна только победа.