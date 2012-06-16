Кожемякин признает вину в том, что оппозиция прозевала языковой законопроект

Андрей Кожемякин жалуется, что "с мошенниками тяжело работать" Андрей Кожемякин жалуется, что "с мошенниками тяжело работать"

Лидер парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин признает свою вину в том, что оппозиция не сумела заблокировать голосование по языковому законопроекту Колесниченко-Кивалова, который 5 июня был принят в первом чтении. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеевым» на «5 канале».

«Что касается пятого (июня) - это действительно была шоковая ситуация. Действительно, технологии, манипуляции - с мошенниками довольно трудно работать, не угадаешь, что они будут делать. Поэтому, действительно, моя вина, как и всех моих коллег, которую я признаю, и это мы обсудили на заседании фракции », - заявил Кожемякин.