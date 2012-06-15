МИД Франции решило испортить футбол Януковичу: выпустите политзаключенных

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом говорится в сообщении МИД Франции по результатам встречи дочери Ю.Тимошенко Евгении Тимошенко с послом Франции по правам человека Франсуа Зимере в Париже.

"Франция, как и ранее, призывает Украину уважать свои международные обязательства и освободить жертв выборочного правосудия - Юлию Тимошенко и трех ее бывших министров - Юрия Луценко, Валерия Иващенко и Георгия Филипчука", - цитирует сайт сообщение МИД Франции.

Во время встречи Е.Тимошенко в очередной раз заявила, что власть нарушает права ее матери даже в больнице, в которой она находится с 9 мая.

Дочь Ю.Тимошенко добавила, что оппозиция требует предоставить независимое медицинское лечение другим больным политзаключенным, в частности экс-министру внутренних дел Юрию Луценко и бывшему исполняющему обязанности министра обороны Валерию Иващенко.

Ф.Зимере отметил, что внимательно отслеживает ход судебных процессов над Ю.Тимошенко и уже проинформировал об этом нового министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса. Посол Франции по правам человека также передал Е.Тимошенко предложение о встрече с Л.Фабиусом в ближайшее время.

На встрече также речь шла о рассмотрении кассационной жалобы на приговор Ю.Тимошенко по так называемому "газовому" делу. В этой связи Е.Тимошенко отметила, что все же надеется на справедливое решение суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, Е.Тимошенко приняла участие в акции в Париже в поддержку ее осужденной матери. За несколько часов до матча Украина-Франция на Евро-2012 мэр Шестого округа Парижу, член Совета Парижу Жан-Пьер Лекок и президент Представительского комитета украинской общины Франции Натали Пастернак вывесили на фасаде мэрии портрет Ю.Тимошенко.