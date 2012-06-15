Российских оппозиционеров из свидетелей могут сделать подозреваемыми

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Необходимость проведения всех следственных действий, которые прошли на этой неделе, были связаны, во-первых, с тем, что у следствия имелась оперативная информация, о том, что организаторы митинга 6 мая и лидеры оппозиции могли быть причастны к организации массовых беспорядков. Во-вторых, следствие должно было проверить информацию, которая получена после задержания и допросов активных участников массовых беспорядков, которых уже 13 человек. Сейчас весь огромный объем информации, предметов, документов и материалов, изъятых в ходе обысков 11 июня, тщательно проверяется и анализируется следствием. Не исключено, что со временем кто-то из фигурантов может поменять свой процессуальный статус и перейти из свидетелей в подозреваемые», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие сейчас находится в активной фазе, допросы, задержания продолжаются.

«Что касается изъятой у телеведущей Ксении Собчак крупной денежной суммы и ее заявлений, распространенных в сети интернет о том, что часть этих денег она получила в дар, а часть взяла в долг, то если она даст следователю такие показания официально, они, естественно, будут проверяться следственным путем. Изымая в ходе обыска крупные суммы, у следствия возникла масса вопросов об источниках происхождения этих денег», - сказано в сообщении.

Следственный комитет напоминает, что деньги, изъятые в ходе обысков, были в разных валютах, а именно, более миллиона евро, более 480 тысяч долларов и более 480 тысяч рублей, и расфасованы в 121 конверт, что вызвало определенные вопросы у следствия и может свидетельствовать об их, так называемом, небанковском происхождении. Поэтому в рамках налоговой проверки, назначенной следствием в связи с изъятием денег у К.Собчак, будут проверены все фирмы, зарегистрированные на нее, декларация о доходах, а также банковские счета. И уже по результатам будет принято процессуальное решение.

Относительно комментариев оппозиционера Ильи Яшина о якобы незаконном взломе его квартиры сотрудниками Следственного комитета, отмечается, что обыск производился на основании постановления следователя, в присутствии понятых и собственника квартиры. Суд признал обыск законным и обоснованным. Более того, в Следственный комитет И.Яшин с подобным заявлением не обращался.

Также сообщается, что у координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова в ходе обыска изъяты списки лиц, которые сейчас отрабатываются оперативным и следственным путем на причастность к массовым беспорядкам на Болотной площади.

«Следствием проанализирован большой объем видеоматериалов. Обращаемся к тем лицам, которые узнали себя на стоп-кадрах и фотографиях, с предложением позвонить по телефону горячей линии в Следственный комитет. В случае добровольной явки в Следственный комитет в отношении вас следствие не будет избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы», - говорится в сообщении.

Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади в Москве 6 мая уже допрошены 1253 человека, признаны потерпевшими 54 человека.

Как сообщал УНИАН, 6 мая накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина состоялась акция протеста оппозиии, которая закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

11 июня следователи обыскали места проживания российских оппозиционеров Алексея Навального, Сергея и Анастасии Удальцовых, Ильи Яшина, К.Собчак и других.

В своем Twitter К.Собчак написала, что в ходе обыска ее унижали и ограбили.

«В 8 утра ворвались люди, не давали мне одеться, ограбили квартиру, унижали. Мой годовой доход более 2 млн. Я не имею права хранить дома деньги, если не доверяю банкам?», - написала К.Собчак, комментируя сообщения об изъятии из ее квартиры 1,5 млн евро.