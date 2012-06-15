В день матча «Украина-Франция» на мэрии Парижа вывесили портрет Тимошенко (фото)

16:06, 15 июня 2012
Политика
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В мэрии VI округа Парижа проходит акция солидарности с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Париж солидаризировался с Тимошенко, фото Тиждень

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках этой акции в помещении мэрии размещена экспозиция фотографий украинского журналиста Мустафы Найема с судебного процесса над бывшим премьером.

Выступая на открытии выставки, мэр VI округа Жан-Пьер Ришар Лекок отметил, что место проведения акции выбрано не случайно, поскольку в шестом округе живут много украинцев и есть даже украинская церковь.

Мэр также отметил, что не случайна и дата открытия выставки, поскольку сегодня в рамках финальной части Чемпионата Европы по футболу сборная Франции будет встречаться со сборной Украины.

Как сообщила УНИАН президент представительского комитета украинской общины во Франции Натали Пастернак, выставка фотографий будет проходить в мэрии VI округа в течение недели, до 21 июня.

В открытии выставки также приняла участие дочь Ю.Тимошенко Евгения.

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