В день матча «Украина-Франция» на мэрии Парижа вывесили портрет Тимошенко (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках этой акции в помещении мэрии размещена экспозиция фотографий украинского журналиста Мустафы Найема с судебного процесса над бывшим премьером.

Выступая на открытии выставки, мэр VI округа Жан-Пьер Ришар Лекок отметил, что место проведения акции выбрано не случайно, поскольку в шестом округе живут много украинцев и есть даже украинская церковь.

Мэр также отметил, что не случайна и дата открытия выставки, поскольку сегодня в рамках финальной части Чемпионата Европы по футболу сборная Франции будет встречаться со сборной Украины.

Как сообщила УНИАН президент представительского комитета украинской общины во Франции Натали Пастернак, выставка фотографий будет проходить в мэрии VI округа в течение недели, до 21 июня.

В открытии выставки также приняла участие дочь Ю.Тимошенко Евгения.