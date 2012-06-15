Евродепутаты будут настаивать на расследовании коррупции на Евро-2012

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас часто говорят, что спорт, политика, экономические интересы и коррупция совсем не связаны друг с другом. Но мы будем после Евро-2012 обращать особенное внимание на коррупцию и на то, как вообще удалось за такое короткое время построить такие большие стадионы за такие деньги, и почему это происходило без тендеров и куда шли эти деньги. Это будет такое большое расследование после Евро-2012», - сказала Р.Хармс.

Евродепутат также обратила внимание на некачественные дороги, в частности, сообщением Харьков-Киев.

«Мы имели возможность ознакомиться с дорогой из Харькова на Киев. Мы ехали автомобилем, который нам был предоставлен Представительством Европейского Союза, и во время этой поездки я не всегда была уверена, что я вообще доеду до Киева, и именно на тех частях дороги шел ремонт. Поэтому я хочу сказать, что дороги нуждаются еще в большом ремонте, и надо над этим работать», - заметила она.