Пятипроцентный барьер в ВР преодолевают 4 партии (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, были обнародованы сегодня на брифинге.

По данным опроса, если бы выборы в парламент состоялись в начале июня, то Партия регионов набрала бы 27,6% голосов, ВО «Батькивщина» - 25,6%, партия УДАР Виталия Кличко – 9,7%, КПУ – 7,1%.

Также, в соответствии с опросом, партия Наталии Королевской «Украина - Вперед!» получила бы 4,6%, ВО «Свобода» – 3,1%, партия «Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) – 2,6%.

Не определились с выбором 15% опрошенных, в наибольшей степени в центральном регионе - 21% и наименьшей степени – в западном регионе (10%).

Опрос проводился с 31 мая по 6 июня. Было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, Киеве и Крыму. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.