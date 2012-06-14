Азаров: боишься ошибиться - уходи из власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с главами общественных советов при центральных и местных органах исполнительной власти.

«Это (проводимые реформы – УНИАН) чрезвычайно сложный процесс. Он идет негладко, неоднозначно. Кому-то кажется, что это медленно, кому-то кажется, что очень быстро, кому-то кажется, они приносят вред. Но я вам так скажу: если бы реформ не было, то социально-экономическая ситуация в стране была бы намного хуже», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что за время работы правительства и проводимых им реформ удалось не только восстановить финансово-экономическую стабильность, но и в тяжелых условиях развивать экономику.

«Иногда делаем ошибки в процессе проведения реформ – за это нас тоже критикуют. Ни одно большое дело без ошибок не делается. Легче всего остановиться и сказать: я боюсь ошибиться. Ну, боишься ошибиться – уходи из власти. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это народная мудрость, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше», - подчеркнул Н.Азаров.