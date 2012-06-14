Пашинский: все активы Щербаня через Таруту перешли в группу Ахметова

Об этом депутат заявил в эфире "5 канала".

«У Тимошенко не было конфликта с Щербанем, не было мотива. А Щербань, простите, в то время был влиятельным бизнесменом и политиком Донецка », - отметил Пашинский.

«Это общеизвестные факты, и я, в отличие от Януковича, не управляю следствием, но то, что все активы Щербаня перешли через Таруту в группу Ахметова ... У следствия должны быть такие документы», - объясняет оппозиционер.

«Конечно, эти документы есть. Вы тоже можете их обнародовать - «Азовсталь» принадлежит «Метинвесту» », - заявил бютовец.

«Берем компанию "Метинвест", было некое предприятие« Азовсталь» - это предприятие было крупнейшим должником у компании Щербаня "Индустриальный союз Донбасса". После убийства Щербаня эта компания перешла вместе с Тарутой в управление господина Ахметова, и через эти активы они приватизировали «Азовсталь» - это общеизвестный факт», - добавил Пашинский.