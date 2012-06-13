Янукович и Азаров поделили матчи в Донецке

Об этом пишет "ОстроВ".

Как пишет издание, программа-минимум для руководителей государства - посещение матчей сборной Украины на "Донбасс Арене", которые она проведет со сборными Франции и Англии соответственно.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович очень эмоционально реагировал на голы, забитые Андреем Шевченко в матче со шведами.