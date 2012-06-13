Янукович и Азаров поделили матчи в Донецке

17:32, 13 июня 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович посетит Донецк 15 июня, а премьер-министр Николай Азаров - 19-го.

Янукович и Азаров поделили дни игор сборной

Об этом пишет "ОстроВ".

Как пишет издание, программа-минимум для руководителей государства - посещение матчей сборной Украины на "Донбасс Арене", которые она проведет со сборными Франции и Англии соответственно.

Как сообщал УНИАН, Виктор Янукович очень эмоционально реагировал на голы, забитые Андреем Шевченко в матче со шведами.

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