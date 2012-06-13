У Тимошенко говорят, что Янукович объявил обвинительный приговор (заявление)

Партия «Батькивщина» расценивает заявление Президента Украины Виктора Януковича о причастности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко к убийству народного депутата Евгения Щербаня как «полный и окончательный крах украинской юстиции или хотя бы иллюзии независимости украинской прокуратуры и судов».

Об этом говорится в переданной УНИАН заявлению партии.

«Публичный заказ на преследование Юлии Тимошенко уже не замалчивается, а афишируется. Это новый шаг в эволюции диктатуры. Янукович взял на себя функции следствия и суда. Следующим шагом должно стать прямое участие Януковича в допросах и пытках Юлии Тимошенко», - заявили в «Батькивщине».

«Фактически Виктор Янукович объявил обвинительный приговор в адрес лидера объединенной оппозиции. И уже не вопрос, как будут действовать судьи и прокуроры по этим делам – высочайший заказ получен» - отмечается в сообщении.

В «Батькивщине» убеждены, что заявления В.Януковича прямо противоречат Конституции и презумпции невиновности. «Янукович откровенно глумится над Европой, над законами, над элементарными нормами человеческой морали. Украина сегодня руководствуется правилами и принципами бандитских «разборок» - убеждены в партии.

В связи с этим «Батькивщина» обращается ко всем международным наблюдателям, мировой общественности и гражданам Украины с просьбой дать оценку заявлениям В.Януковича.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович заявил, что не исключает причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня

«Все, что касается Ю.Тимошенко, – история продолжается не один десяток лет. Преступления, совершенные по разным уголовным делам, были совершены при участии Ю.Тимошенко. Это не секрет для всего мира – это произошло. Включая убийство Щербаня. На это были мотивы», - сказал В.Янукович в интервью агентству Bloomberg.