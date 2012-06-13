Янукович уверен, что Тимошенко причастна к убийству Щербаня

Президент Украины Виктор Янукович считает, что Юлия Тимошенко причастна к преступлениям, в которых ее обвиняют. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг.

«Янукович заявил, что Украина наняла юридическую компанию из США Skadden, Arps, Slate, Meagher & FlomLLP для оценки дела Юлии Тимошенко, чье заключение заставило европейских чиновников пропустить матчи Евро-2012, который Украина организует совместно с Польшей. По словам президента Украины, в то время как апелляция в Европейский суд по правам человека со стороны его юристов может найти процедурные нарушения, никакие юридические нарушения найдены не будут», - пишет Блумберг.

«На Украину осуществляется политическое давление. Я хочу, чтобы люди смотрели на проблему Тимошенко с правовой точки зрения », - сказал Янукович.

Президент также прокомментировал новые дела и обвинения против Тимошенко.

«Преступления, совершенные в различных уголовных делах, были совершены при участии Тимошенко. Это не секрет для всего мира - это случилось. Включая убийство Щербаня. На это были мотивы », - отметил президент.

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