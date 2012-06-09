"Батькивщина" собирает экспертов, чтобы предъявить предвыборную программу

Его участники обсудят инициативы относительно изменения взаимоотношений государства и граждан, изложенные в программе Объединенной оппозиции “Батькивщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», в мероприятии примут участие научные работники, эксперты, парламентарии, правозащитники, представители неправительственных и международных организаций.

В частности, участие в круглом столе подтвердили эксперты Александр Вишняк, Алексей Гарань, Виктор Мусияка, Игорь Жданов, Игорь Колиушко, Виктория Сюмар, Александр Черненко.

Круглый стол проводит ВО «Батькивщина», на базе которой будет формироваться список Объединенной оппозиции. На мероприятии будут презентованы основные положения проекта программы оппозиции в части организации контроля за властью, подотчетности власти обществу, состоится экспертная дискуссия.

Программа Объединенной оппозиции «Справедливое государство, честная власть, достойная жизнь» была утверждена на Форуме оппозиционных сил 12 мая 2012 года. Тогда же было решено вынести ее на всенародное общественное обсуждение.

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