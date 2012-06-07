Депутат Бундестага взяла Тимошенко под свое крыло

Об этом говорится в обнародованном на сайте Ю.Тимошенко письме Э.Штайнбах на имя экс-премьера.

"Члены Комитета по правам человека и гуманитарной помощи немецкого Бундестага учредили программу "Парламентарии защищают парламентариев". В рамках этой программы я выступаю за то, чтобы из солидарности с Вами взять под свой надзор Ваше дело, сделав таким образом вклад в то, чтобы грубые нарушения прав человека, ярким примером которых стало жесткое обращение с Вами, не остались проигнорированными", - написала Э.Штайнбах.

Депутат Бундестага поблагодарила экс-премьера Украины за демократизацию страны во времена руководства правительством. "Во время пребывания в должности премьер-министра Украины Вы преследовали цели Помаранчевой революции, занимались демократизацией Вашей страны, боролись с широко распространенной коррупцией и пытались приблизить Украину к Европейскому Союзу. Я хотела бы поблагодарить Вас за это", - подчеркнула она.

"Уже несколько месяцев я как спикер по вопросам прав человека фракции ХДС/ХСС в Бундестаге с все большей обеспокоенностью наблюдаю за действиями украинской власти по отношению к Вам и другим оппозиционным политикам. Неоднократно я делала по этому поводу заявления для прессы. Я восхищаюсь Вашим мужеством и силой, благодаря которым Вы даже из тюрьмы боретесь за Вашу Родину", - отметила Э.Штайнбах в письме к Ю.Тимошенко.