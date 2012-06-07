Прокурор Крыма ездит на «Ягуаре», а зарабатывает 24 тысячи гривен (документ)
08:37, 07 июня 2012Политика
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По итогу 2011 года общая сумма доходов прокурора АР Крым Вячеслава Павлова составила 364 725 грн., в том числе зарплата за год – 287 567 грн.
Согласно данным декларации о доходах Павлова на банковских счетах прокурора находится 1 421 327 грн. Об этом сообщают "Крым. Комментарии".
Вместе с тем доходы членов семьи прокурора составили 329 577 грн, средства на банковских счетах - 2 572 354 грн.
Среди недвижимого имущества – земельный участок площадью 600 кв. м, квартира площадью 164,3 кв. м, дачный дом на 253,5 квадратов и гаражи площадью 19,8 кв. м. Имеется также автомобиль «Porsche Cayenne» 2010 года выпуска.
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