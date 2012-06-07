Прокурор Крыма ездит на «Ягуаре», а зарабатывает 24 тысячи гривен (документ)

Согласно данным декларации о доходах Павлова на банковских счетах прокурора находится 1 421 327 грн. Об этом сообщают "Крым. Комментарии".

Среди недвижимого имущества имеется квартира площадью 83 кв. м., а в разделе транспортные «средства» записан автомобиль «JaguarXJ6» 2007 года выпуска.

Вместе с тем доходы членов семьи прокурора составили 329 577 грн, средства на банковских счетах - 2 572 354 грн.

Среди недвижимого имущества – земельный участок площадью 600 кв. м, квартира площадью 164,3 кв. м, дачный дом на 253,5 квадратов и гаражи площадью 19,8 кв. м. Имеется также автомобиль «Porsche Cayenne» 2010 года выпуска.

Как отмечает издание, в Украине стоимость автомобиля «Jaguar» марки XJ колеблется от 130 до 180 тыс. долларов, а «JaguarXJ6» - от 100 до 110 тысяч.