Немецкий врач допускает, что болезнь Тимошенко может быть неизлечима

Об это доктор «Шарите» сообщила в интервью «Российской газете».

«В том, что госпожа Тимошенко серьезно больна, нет никакого сомнения. У нее 5 октября 2011 года зарегистрирована межпозвоночная грыжа с компрессией третьего спинномозгового нервного окончания справа в тазобедренной области, которая вызывает сильнейшие боли и является причиной паралича», - сообщила Райхаузер.

«5 ноября было зарегистрировано острое ухудшение состояния, которое привело к хроническому болевому синдрому, вторичным скелетно-мускульным поражениям и мускульной атрофии. Поэтому надо предпринимать все возможное для лечения этой болезни в соответствии с существующими стандартами», - добавила она.

Отвечая на вопрос, излечима ли в принципе эта болезнь, доктор сказала, что на данный момент не может этого подтвердить.

«В настоящий момент этого сказать нельзя. Насколько могу судить по своему клиническому опыту, болезнь длится уже несколько лет. Поэтому сейчас не могу позволить себе утверждать, что болезнь излечима», - заявила Райхаузер.