Пайфер: если бы сборная США играла в Украине, Обама бы не приехал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на общественном форуме «Украина-2020 политический диалог: в поддержку европейской интеграции Украины» сегодня в Киеве.

«Позиция США относительно того, что происходит в Украине, очень похожа на позицию ЕС», - сказал С.Пайфер.

По его словам, об этом, в частности, свидетельствует совместное письмо госсекретаря США Хилари Клинтон и Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, направленное в сентябре прошлого года, в котором указывается на выборочный характер системы судопроизводства относительно дела экс-премьера Юлии Тимошенко.

С.Пайфер также отметил, что если бы футбольная команда США принимала участие в Евро-2012 в Украине, то Президент США Барак Обама не приехал бы в Украину. «В США нет футбольной команды, США не находится в Европе, но если бы команда США играла в Евро-2012, то Президент Обама не приехал бы увидеть выступление своей команды в Украине», - сказал американский дипломат.