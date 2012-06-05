Украину предостерегают: плохие выборы ухудшат отношения с Европой и США
19:48, 05 июня 2012Политика
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Дипломат советует учитывать мнение международных наблюдателей, которые будут работать на парламентских выборах в Украине.
Пайфер предостерегает
Отношения Украины с Европой и США ухудшатся, если парламентские выборы-2012 пройдут недемократично.
Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение во время заседания Дипломатического клуба высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (1998 – 2000 гг.), старший научный сотрудник Центра США и Европы Брукингского института Стивен Пайфер.
Он заметил, что на парламентских выборах в Украине будет работать большое количество международных наблюдателей, в частности из США и ОБСЕ.
«Если выборы будут проведены плохо, так сказать, с точки зрения наблюдателей, тогда отношения между Украиной и Европой, и Америкой, я думаю, будут значительно ухудшены» - подчеркнул он.
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