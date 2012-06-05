Украину предостерегают: плохие выборы ухудшат отношения с Европой и США

Отношения Украины с Европой и США ухудшатся, если парламентские выборы-2012 пройдут недемократично.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение во время заседания Дипломатического клуба высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине (1998 – 2000 гг.), старший научный сотрудник Центра США и Европы Брукингского института Стивен Пайфер.

Он заметил, что на парламентских выборах в Украине будет работать большое количество международных наблюдателей, в частности из США и ОБСЕ.

«Если выборы будут проведены плохо, так сказать, с точки зрения наблюдателей, тогда отношения между Украиной и Европой, и Америкой, я думаю, будут значительно ухудшены» - подчеркнул он.