Президент Польши попросил Яценюка обратиться к Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский сегодня во время встречи в Варшаве с лидером партии «Фронт Змін» Арсением Яценюком.

Б.Коморовский также отметил важность законодательной реформы в Украине, благодаря которой состоится однозначное разграничение политической и уголовной ответственности. По его убеждению, это является путем к разрешению ситуации с заключением экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и приближению украинской законодательной системы к демократическим европейским решениям.

В сообщении отмечается, что «Бронислав Коморовский просил передать Юлии Тимошенко свою обеспокоенность ситуацией, в которой она оказалась, и будущим в отношениях между Украиной и Европейским Союзом».

А.Яценюк отметил, что для Украины подписание и ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС являются определяющими. «Это не юридический, а геополитический акт. Это ответ на вопрос, где место Украины. Место Украины – в Европейском Союзе. Потому что мы разделяем европейские ценности и стандарты», - подчеркнул лидер «Фронта Фронт Змін».