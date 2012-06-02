Москаль говорит, что за теракты в Днепре задержали преподавателя вуза

"Вообще по раскрытию преступления есть немало вопросов. Из достоверной информации, которой я владею, известно, что не правоохранительные органы вышли на подозреваемых, а подозреваемые вышли на них. И если уже озвучена версия о политических мотивах теракта, то необходимо выяснить, не подтолкнул ли их кто-то к этому шагу - выйти на СБУ? И не останется ли в дальнейшем этот "кто-то" в статусе "неустановленного следствием лица"? " - приводит пресс-служба слова Москаля.

По его информации, за две с половиной недели до задержания подозреваемых на Управление СБУ в Днепропетровской области вышли неизвестные и потребовали сначала два миллиона долларов, а увидев, что СБУ пошла на переговоры, - четыре с половиной миллиона долларов.

"Действия шантажистов были настолько наивными и непрофессиональными, что для оперативников не было особого труда установить их личности", - отмечает Г. Москаль.

"Еще до задержания" шантажистов "СБУ на основании закона "Об оперативно-розыскной деятельности" установила их место жительства, место работы, родственников, друзей и знакомых. 30 и 31 мая было собрано около шестидесяти оперативных групп для проведения обысков. Всем им выдали конверты со списком предметов и вещей, которые необходимо было найти. Как говорят сами участники обысков, почти все, указанное в конвертах, находилось - бутылочки, пробирки, какие-то реактивы, порошки, перчатки, футболки, куртки-ветровки, кеды. Создавалось впечатление, что уже перед началом обысков было известно, что где лежит", - сообщает нардеп. По его данным, одним из задержанных оказался преподаватель политологии известного вуза Днепропетровска, другой - его коллега по кафедре, ассистент по должности.