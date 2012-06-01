Российский эксперт уже пугает новой «газовой войной»

Промедление Украины с закачкой российского газа в свои подземные хранилища (ПХГ) зимой может привести к новой «газовой войне».

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов.

«Снижение закупок газа и незакачка его в ПХГ связана не с тем, что Украина нашла другой газ, который заменяет российский, или же придумала какие-то энергоэффективные технологии, которые позволяют его заместить. Это связано только с одним моментом – Украина ждет, что она продавит Россию по цене и будет покупать газ дешевле», - сказал К.Симонов.

Он подчеркнул, что Украине этот газ понадобится, и Украина потребит больше 27 млрд куб. м, как планируют украинские власти.

По словам эксперта, Украина надеется, что новое соглашение будет, и тогда начнет скупать газ «лихорадочно» по новой цене.

«Надежды эти тают, и что будет делать Украина - совершенно не понятно, потому что этот газ ей понадобится. Может наступит драма, когда новой цены нет и газа в хранилищах на зиму тоже нет. Станет вопрос: либо скупать его по высоким ценам - и видимо, Украина к этому не готова, - либо у нас неизбежно будет новая "газовая война", когда начнется отбор газа из трубы. Другого варианта не будет», - считает К.Симонов.

По его мнению, вероятность новых газовых конфликтов в период избирательной кампании в Украине достаточно высока.

При этом эксперт считает, что, вполне возможно, «Газпром» не будет выдвигать Украине штрафные санкции за недобор газа, предусмотренные контрактом по принципу «бери или плати».

К.Симонов отметил, что за год Украина выйдет на потребление 33-35 млрд куб. м газа, и вопрос - как она этот объем будет оплачивать.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Украина в январе-марте 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 8,547 млрд куб. м. В денежном выражении в январе-марте т.г. Украина сократила импорт газа из Российской Федерации на 24,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 3,573 млрд долл.

По данным Госстата, в І квартале 2012 года Украина импортировала природный газ только из Российской Федерации.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд куб. м из предусмотренных контрактом 52 млрд куб. м.

31 мая председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что недостаточный темп закачки газа в украинские хранилища ставит под угрозу стабильное обеспечение Европы газом будущей зимой.