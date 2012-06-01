Судья угрожает выгнать Луценко из зала суда

Судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская пригрозила экс-министру внутренних дел Юрию Луценко удалением из зала судебных заседаний, если он будет продолжать не реагировать на ее замечания и дальше будет комментировать содержание обвинительного заключения, которое оглашают прокуроры по делу об организации незаконной слежки.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Медушевская попросила Ю.Луценко не перебивать прокуроров.

В ответ экс-министр сказал, что не перебивает, а комментирует заключение. «Как я могу молчать? У меня принцип - не молчать, когда врут», - добавил Ю.Луценко. При этом экс-министр заметил, что обвинительное заключение – это «чистая манипуляция, причем нескрываемая».

После этого около 30 минут Ю.Луценко молча слушал заключение, а затем обратился с вопросом к председательствующей судье, почему ему и его защитникам не вручили для ознакомления обвинительное заключение за три дня до начала его оглашения в суде, как это предусмотрено ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса.

«Госпожа председательствующая, не водите глазами, дайте ответ!» - воскликнул Ю.Луценко.

В ответ А.Медушевская сказала: «Если вам будет еще раз сделано замечание, вы будете удалены из зала».

В свою очередь, Ю.Луценко заявил, что судья грубо нарушает процедуру.

После этих слов он бросил в сторону прокуроров на скамью в клетке, где он находится, Уголовно-процессуальный кодекс со словами: «И она это берется оценивать ОРД (оперативно-розыскное дело – УНИАН)! Лучше УПК изучите в перерыве!».

Через несколько минут после этих слов, услышав от прокурора Евгения Зинченко, который в настоящее время объявляет обвинительное заключение, фразу о том, что один из документов был подписан «задним числом», Ю.Луценко сказал: «Это заднее место существует, а заднего числа в юриспруденции не существует».