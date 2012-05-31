Бойко: Украина платит России за газ впятеро больше, чем он стоит в США
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко отметил, что стоимость российского газа для Украины чрезвычайно высока.
|Бойко считает стоимость российского газа слишком высокой
Украина платит России за газ в пять раз больше, чем он стоит в США.
Об этом в интервью CNN заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.
Он отметил, что стоимость российского газа для Украины чрезвычайно высока и значительно превышает стоимость этого ресурса в других странах, поэтому государство минимизирует использование газа и осуществляет политику энергоэффективности.
«Мы платим впятеро больше, чем составляет цена газа в Америке. Если учесть стоимость транзита, это примерно на 50% больше, чем, например, в Германии. Российский газ для нас очень дорог и первая задача, которую поставил правительству Президент Украины Виктор Янукович, было минимизировать использование газа», - сказал министр.
При этом Ю.Бойко отметил, что Украина постоянно работает над пересмотром невыгодных газовых контрактов, заключенных предыдущим правительством, а также осуществляет мероприятия по повышению собственной энергетической независимости и энергоэффективности.