Бойко: Украина платит России за газ впятеро больше, чем он стоит в США

Украина платит России за газ в пять раз больше, чем он стоит в США.

Об этом в интервью CNN заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Он отметил, что стоимость российского газа для Украины чрезвычайно высока и значительно превышает стоимость этого ресурса в других странах, поэтому государство минимизирует использование газа и осуществляет политику энергоэффективности.

«Мы платим впятеро больше, чем составляет цена газа в Америке. Если учесть стоимость транзита, это примерно на 50% больше, чем, например, в Германии. Российский газ для нас очень дорог и первая задача, которую поставил правительству Президент Украины Виктор Янукович, было минимизировать использование газа», - сказал министр.

При этом Ю.Бойко отметил, что Украина постоянно работает над пересмотром невыгодных газовых контрактов, заключенных предыдущим правительством, а также осуществляет мероприятия по повышению собственной энергетической независимости и энергоэффективности.